Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone tente de jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 10 septembre 2020 à 12h45 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier, le PSG semble avoir fait d'Hector Bellerin sa priorité. Toutefois, le FC Barcelone tenterait de devancer Leonardo dans ce dossier.

D'ici le 5 octobre, la priorité de Leonardo sera de dénicher un nouveau latéral droit. Et pour cause, avec le départ de Thomas Meunier, Colin Dagba est le seul spécialiste du poste. En attendant, Thomas Tuchel utilise Thilo Kehrer dans le couloir droit de sa défense, mais l'Allemand étant un défenseur central de formation, cela ne peut pas être une solution pour le long terme. Par conséquent, le PSG se penche sur la situation d'Hector Bellerin et serait en pole position dans ce dossier à en croire la presse anglaise. Mais le FC Barcelone pourrait bien compromettre les plans parisiens.

Le Barça prépare un plan pour Bellerin