Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé pour Bellerin ?

Publié le 10 septembre 2020 à 0h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain savent désormais combien ils devront dépenser pour Hector Bellerin, latéral droit d’Arsenal.

En ce mercato assez délicat, Leonardo a plusieurs dossiers chauds à régler. L’un d’entre eux concerne le poste de latéral droit. Thomas Meunier est parti au Borussia Dortmund au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain et Thilo Kehrer, actuel titulaire du poste, ne semble pas du tout rassurer Leonardo. Ainsi, le directeur sportif du PSG pourrait se servir en Premier League, où Hector Bellerin attire de plus en plus de convoitises.

Pour Bellerin, c’est entre 20 et 25M€

Ce mercredi, Sport laisse entendre qu’Arsenal ne devrait pas s’opposer à un possible transfert d’Hector Bellerin. D’après les informations du quotidien, le directeur sportif du club londonien Edu, aurait expliqué qu’il faudra entre 20 et 25M€ pour s’attacher les services de Bellerin. Le PSG n’est pas seul sur ce dossier, puisque l’international espagnol serait également suivi par la Juventus, le Bayern Munich et le FC Barcelone.