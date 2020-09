Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago, Alaba... Leonardo est prévenu !

Publié le 9 septembre 2020 à 22h45 par A.D.

Alors qu'il voudrait se montrer actif sur ce mercato, Leonardo serait prêt à dépouiller le Bayern et à recruter à la fois Thiago Alcantara et David Alaba. Alors que le contrat de ses deux joueurs arriveront à expiration en juin 2021, Hans-Dieter Flick, le coach bavarois, a fait passer un message clair.

Leonardo pourrait piocher au Bayern pour satisfaire les désirs de Thomas Tuchel. Désireux de recruter un milieu de terrain et de pallier le départ de Thiago Silva - engagé avec Chelsea depuis plusieurs jours - le directeur sportif du PSG souhaiterait se jeter sur Thiago Alcantara et David Alaba. Alors que ces deux hommes seront en fin de contrat en juin 2021, Leonardo pourrait avoir une grosse ouverture s'ils ne prolongent pas très prochainement. Conscient de la situation de Thiago Alcantara et de David Alaba, Hans-Dieter Flick s'est positionné sur leur avenir. Comme l'a indiqué le coach du Bayern, il ne compte pas penser à leur départ pour le moment.

«Tant qu'ils sont dans l'équipe, je prévois de faire jouer les deux»