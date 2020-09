Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut reprendre espoir pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 9 septembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

En quête d’un gros renfort au poste de défenseur central pour pallier le départ de Thiago Silva, le PSG aurait activé plusieurs pistes XXL à cet effet. Et alors qu’un intérêt de Leonardo a été annoncé pour David Alaba, le défenseur autrichien semble se diriger vers un départ du Bayern Munich.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG fin août, après le Final 8 de Lisbonne, Thiago Silva s’est engagé librement avec Chelsea. Et malgré la présence de plusieurs défenseurs centraux dans son effectif avec notamment Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Thilo Kehrer, Leonardo semble déterminé à recruter un profil de renom. La presse italienne a d’ailleurs révélé ce mercredi matin que le directeur sportif du PSG serait toujours intéressé par le profil de Kalidou Koulibaly, pour lequel Naples réclame pas moins de 70M€. Mais une autre piste de renom pourrait revenir au premier plan au PSG…

Alaba en plein divorce avec le Bayern

Sport Bild fait un gros point dans ses colonnes du jour sur la situation de David Alaba (28 ans), le polyvalent défenseur autrichien, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le Bayern Munich et qui été évoqué avec insistance dans le viseur du PSG ces dernières semaines. Selon le média allemand, les négociations seraient au point mort entre Alaba et le Bayern, puisque le joueur réclamerait une revalorisation salariale à hauteur de 20M€ par an que ne semblent pas disposés à lui offrir ses dirigeants. Du coup, David Alaba pourrait être vendu par le Bayern Munich au cours du mercato estival, et la piste PSG pourrait donc repartir de plus belle si Leonardo souhaite profiter de la situation.

