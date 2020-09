Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette incroyable révélation sur le départ de James Rodriguez !

Publié le 9 septembre 2020 à 22h00 par A.M.

Alors qu'il s'est engagé avec Everton afin de retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière, James Rodriguez aurait débarqué chez les Toffees pour 0€.

Arrivé en 2014 au Real Madrid, James Rodriguez n'entrait plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane. Son prêt de deux ans au Bayern Munich entre 2017 et 2019 n'a pas suffi à se relancer et un départ cet été semblait inévitable. Le Colombien a ainsi rejoint Everton où il retrouvera Carlo Ancelotti qui l'avait attiré à Madrid et avec lequel il a connu ses meilleures saisons au Real. « Je suis vraiment très heureux d'être dans ce grand club avec tant d'histoire, et avec un manager qui me connaît très bien. J'ai hâte de réaliser de grandes choses ici, et de gagner des choses, c'est l'objectif de tout le monde », confiait d'ailleurs l'ancien Monégasque pour justifier son choix.

Un transfert à 0€ pour James Rodriguez ?