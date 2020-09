Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hakimi dévoile les raisons de son départ !

Publié le 10 septembre 2020 à 0h30 par Th.B.

De retour de prêt en provenance du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi ne s’est pas éternisé au Real Madrid puisqu’il a signé en faveur de l’Inter. Le latéral droit s’est livré sur sa décision.

Afin d’aller chercher du temps de jeu, Achraf Hakimi quittait le Real Madrid à l’été 2018 et partait en prêt pour une durée de deux ans au Borussia Dortmund. La saison passée, l’international marocain n’a pas cessé d’impressionner avec le BvB . Et alors que le challenge Real Madrid lui tendait les bras, Zinedine Zidane semble voir en Dani Carvajal toujours un titulaire indiscutable. Souhaitant disposer d’une place de titulaire régulier, Hakimi a fait le choix de ne pas revenir au Real Madrid et de s’engager avec l’Inter. Une décision qu’il a expliqué à la presse italienne.

« Je pense que l'offre d'Inter était une excellente solution pour moi »