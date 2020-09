Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’Inter n’attend rien du Barça pour Lautaro Martinez…

Publié le 9 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Javier Zanetti, le vice-président de l’Inter Milan, s’est exprimé sur le dossier Lautaro Martinez. Analyse.

Interrogé par Mundo Deportivo au sujet d’un éventuel transfert de Lautaro Martinez à Barcelone, Javier Zanetti le vice-président du club nerazzuro a affirmé : « Aujourd'hui, il n'y a pas de négociations avec Barcelone. Nous sommes sur une voie de croissance avec Lautaro et avec de nombreux autres joueurs. Ce qui se passe, c'est que Lautaro sait qu'il est dans un grand club. Il est normal que les autres équipes regardent des joueurs comme lui, jeunes et à fort potentiel. Ce que je peux dire, c'est qu'au quotidien, je vois Lautaro avec un grand désir de continuer son expérience en Italie. Nous sommes très satisfaits de Lautaro. Aujourd'hui je l'ai vu et je l'ai remarqué très heureux. Il sait qu'il est dans un grand club. Ici, il grandit beaucoup grâce à l'excellent travail de l'entraîneur et au soutien de ses coéquipiers. Lautaro est heureux à l'Inter et nous sommes heureux avec lui. Je suis très content de l'avoir ici. Depuis son arrivée, il s'est toujours comporté de la meilleure façon. J'ai beaucoup fait pour que son transfert se réalise et il se révèle être un excellent attaquant. Et ça me fait plaisir pour l'Inter, mais aussi pour l'équipe nationale. Le football italien est très difficile, surtout pour les attaquants. Il fait preuve d'une maturité très importante et sait comprendre le rôle de chaque instant. Il joue avec Lukaku et il le fait bien, il joue avec Alexis Sánchez et il le fait bien. C'est un joueur d'équipe. Et nous apprécions beaucoup cela ».

L’Inter pas inquiet

Très clairement, ces propos confirment de manière formelle que l’Inter Milan n’est absolument pas dans une logique de vente de Lautaro Martinez, et qu’il ne paraît absolument pas perturbé par l’intérêt du FC Barcelone. Entre les lignes, on comprend que le club nerazzuro s’est assuré du bien-être de son joueur, et qu’il a acquis la conviction que le Barça n’avait absolument pas l’argent pour une telle transaction. Quand on voit que le club catalan est contraint d’inclure Umtiti dans un deal pour Memphis Depay, dont le transfert est largement inférieur à 50 millions d’euros puisque le Hollandais n’a plus qu’un an de contrat, on ne voit pas, en effet, comment il pourrait financer le deal Lautaro Martinez.