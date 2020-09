Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler un renfort totalement inattendu !

Publié le 10 septembre 2020 à 11h45 par A.M. mis à jour le 10 septembre 2020 à 11h55

A la recherche d'un latéral droit, le PSG serait sur le point de boucler le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi (29 ans) qui appartient à l'AS Roma.

Parmi les priorités du Paris Saint-Germain, le recrutement d'un latéral droit semble être en tête de liste pour Leonardo. Il faut dire qu'avec le départ de Thomas Meunier, qui s'est engagé libre avec le Borussia Dortmund, le PSG ne possède plus qu'un seul joueur de formation à ce poste au sein de son effectif, à savoir Colin Dagba. Bien évidemment, le jeune parisien n'a pas encore les épaules pour assumer le rôle de titulaire tandis que Thilo Kehrer, qui dépanne dans ce secteur de jeu, est défenseur central de formation. Et alors que plusieurs pistes circulent ces derniers jours, Leonardo réserverait une petite surprise.

Florenzi prêté au PSG ?

En effet, alors que la presse anglaise assure que le PSG est très chaud sur Hector Bellerin, Gianluca Di Marzio révèle que c'est Alessandro Florenzi (29 ans) qui va débarquer à Paris. L'international italien, qui n'entre plus dans les plans de l'AS Roma, sort d'un prêt d'une saison à Valence. Et selon le journaliste de Sky Sport , le natif de la capitale italienne va rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat dans les prochaines heures. Une information confirmée par Mohamed Bouhafsi. Le journaliste de RMC Sport ajoute même qu'Alessandro Florenzi est attendu ce week-end à Paris pour passer sa visite médicale. Le PSG semble donc tenir sa première recrue estivale.

