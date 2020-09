Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola s’enflamme après son départ du PSG !

Publié le 10 septembre 2020 à 9h15 par T.M.

Cela a été officialisé ce mercredi soir, Alphonse Areola a été prêté, avec option d’achat, à Fulham. De quoi donner le sourire au gardien qui appartient toujours au PSG.

De retour d’un prêt au Real Madrid, Alphonse Areola n’avait toutefois plus de place au PSG suite à l’achat de Sergio Rico. Pour le champion du monde, un départ était donc à l’ordre du jour. Dans ce dossier, il restait toutefois encore à déterminer la destination d’Areola et les modalités de l’opération. Un feuilleton qui s’est finalement terminé ce mercredi soir. En effet, Fulham a annoncé le prêt d’Areola pour cette saison 2020-2021, précisant également qu’une option d’achat était présente, sans toutefois en indiquer le montant. Et pour les médias du club de Premier League, Alphonse Areola a fait part de sa joie.

« J’ai eu un bon feeling »