Mercato - PSG : Leonardo accélère dans ce projet colossal !

Alors que le mercato du Paris Saint-Germain tourne au ralenti, Leonardo accélère en coulisses afin de boucler plusieurs ventes, nécessaires afin de se renforcer d'ici le 5 octobre.

Depuis l'ouverture du mercato, Leonardo semble avoir opté pour une approche prudente. C'est la raison pour laquelle le directeur sportif du PSG a décidé de prolonger le contrat de Layvin Kurzawa et de lever l'option d'achat de Sergio Rico. Les Parisiens seraient également en discussions pour conserver Eric Maxim Choupo-Moting. Et pour cause, ces derniers jours, Leonardo a confirmé qu'il fallait vendre avant d'envisager un investissement important sur le marché. « Il y a des moments où on oublie ce qu'il s'est passé avec la pandémie. Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile », confiait-il sur le plateau du Canal Football Club. Et de la parole aux actes, il n'y a qu'un pas.

Leonardo tente tout pour vendre Draxler et Jesé

En effet, en coulisses, Leonardo pousse afin de boucler certaines ventes dans l'optique de renflouer les caisses du PSG. Dans cette optique, deux joueurs sont particuliers visés, à commencer par Julian Draxler. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international allemand est poussé au départ. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Bayer Leverkusen s'est positionné et dispose de moyens importants après avoir vendu Kai Havertz à Chelsea pour près de 100M€. Il faut dire que le salaire de Julian Draxler n'est pas à la portée de tous les clubs, ce qui pose problème dans ce dossier. D'après L'Equipe , Leonardo envisage également l'hypothèse d'utiliser l'ancien joueur de Schalke 04 comme monnaie d'échange, notamment pour attirer Matteo Guendouzi. D'ailleurs, Joachim Löw a conseillé à Julian Draxler de quitter le PSG où il se sent pourtant très bien. L'autre joueur que Leonardo souhaite vendre en priorité n'est autre que Jesé, à qui il ne reste également qu'un an de contrat. Prêté successivement à Las Palmas, Stoke City, au Real Betis et la saison dernière au Sporting Portugal, l'Espagnol n'a jamais réussi à s'imposer et n'a donc pas été conservé à l'issue de ces prêts. Selon les informations de Paris United , Leonardo fait donc le forcing pour réussir à vendre Jesé et a mandaté plusieurs agents afin d'y parvenir. Il faut dire que le PSG verrait d'un bon œil l'économie de son salaire annuel estimé à 3,2M€. A noter enfin qu'Idrissa Gueye et Ander Herrera ne seront pas non plus retenus en cas de belles offres.

Des économies, mais pas d'indemnités de transfert

Par conséquent, Leonardo a donc décidé de passer aux choses sérieuses et espère récupérer des fonds à réinvestir sur le marché. Il faut dire que si jusque-là plusieurs joueurs sont partis, aucun n'a été transféré. En effet, Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva sont tous partis libres à la fin de leur contrat respectif, tandis qu'Alphonse Areola a été prêté à Fulham avec une option d'achat à la clé. De même pour les jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi qui ont rejoint respectivement l'ASSE et le Bayern Munich avant même la signature de leur premier contrat professionnel. Des départs qui permettent au PSG de réaliser des belles économies sur la masse salariale. En revanche, aucune indemnité de transfert n'a été enregistrée pour le moment par le club de la capitale, ce qui bloque le recrutement. C'est la raison pour laquelle Leonardo tente de faire le forcing afin de vendre plusieurs joueurs dans les prochains jours et enfin lancer de manière concrète son mercato.