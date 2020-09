Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien placé pour Camavinga ? La réponse !

Publié le 9 septembre 2020 à 20h15 par A.M.

Alors qu'il a honoré sa première sélection en équipe de France mardi soir contre la Croatie (4-2), Eduardo Camavinga continue de faire parler de lui concernant son avenir. Et le PSG semble déjà distancé dans ce dossier.

Eduardo Camavinga est en train de confirmer toutes les promesses entrevues la saison dernière. Déjà très bon avec le Stade Rennais en ce début de saison, le milieu de terrain de 17 ans a honoré sa première sélection mardi soir à l'occasion de la victoire des Bleus contre la Croatie (4-2). Il a d'ailleurs semblé très à l'aise et s'est encore un peu plus affirmé comme le nouveau joyau du football tricolore. Et s'il a décidé de rester à Rennes cette saison afin de découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur, un départ en 2021 semble inévitable. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et le Real Madrid semblent les mieux placés pour recruter Eduardo Camavinga. Et selon Benjamin Idrac, journaliste de Ouest-France , les Madrilènes ont une longueur d'avance.

«Le PSG est en retard»