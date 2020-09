Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Tuchel sur le retour de Choupo-Moting !

Publié le 9 septembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Laissé libre à l’issue de son contrat, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait finalement rester au PSG. Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel est sorti du silence concernant un retour du buteur camerounais.

Héros du quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame et homme fort du vestiaire parisien, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait, contre toute attente, faire son retour au PSG ! Libre depuis la fin de son contrat à l’issue de la Ligue des Champions, Leonardo songerait à prolonger le contrat de l’international camerounais pour une saison de plus. A moins d’un mois de la fin du mercato, cela permettrait d’une part de renforcer un des postes ciblés à moindre coût afin de se concentrer sur un latéral droit, et d’autre part de ne pas déséquilibrer la bonne entente du groupe que le directeur sportif parisien soulignait il y a quelques semaines. Une éventuelle prolongation que Thomas Tuchel a confirmé en conférence de presse.

« Il a fait du bon travail »