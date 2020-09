Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cette piste du Barça, ce n’est plus qu’une question de temps

Publié le 9 septembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait voir son ancienne pépite de la Masia revenir au sein du club culé. Parti à Manchester City pour progresser sous la houlette de Pep Guardiola, Eric Garcia (19 ans) se rapprocherait du Barça.

Arrivé à l’âge de sept ans au FC Barcelone dans la célèbre Masia , Eric Garcia (19 ans) a fait ses classes au sein des équipes de jeunes du Barça . Cependant, alors qu’il aurait pu signer un premier contrat professionnel au club culé, le défenseur central a choisi de s’en aller du côté de Manchester City en 2017 afin de côtoyer au quotidien Pep Guardiola. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Skyblues , Eric Garcia a déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat avec les Citizens . « Eric Garcia nous a annoncé qu'il ne voulait pas prolonger avec City. Il lui reste un an, mais il ne veut pas prolonger davantage. On le voulait mais il ne veut pas. On imagine qu'il veut jouer ailleurs ». Voici le témoignage que Pep Guardiola a livré début août. En parallèle, le FC Barcelone travaillerait pour témoigner du retour de son ancienne pépite.

Le Barça regrette Eric Garcia...

Journaliste pour The Times, Paul Hirst a publié un gros papier sur le dossier Eric Garcia. Lors d’une visite à la Masia la saison passée, les dirigeants du centre de formation et du FC Barcelone lui auraient fait savoir que la plus grande déception de ces dernières années au sein de la formation était le départ d’Eric Garcia qualifié de « l’un des meilleurs » . Mais pour le Barça , l’Espagnol devrait revenir pour deux raisons. La première, sa lutte contre le physique de la Premier League, lui qui a été blessé lors du restart, mais aussi parce que l’amour qu’il portait pour le FC Barcelone était trop grand pour le laisser éloigné du Camp Nou. Ces dernières semaines, le Barça aurait initié l’opération Eric Garcia.

... Mais a enclenché l'opération retour