Mercato - ASSE : Puel peut souffler pour Fofana

Publié le 10 septembre 2020 à 0h15 par A.C.

Claude Puel et l’ASSE devraient voir un gros club étranger jeter l’éponge, pour Wesley Fofana.

Il semble que les dirigeants de l’ASSE et Claude Puel ne soient pas vraiment sur la même longueur d’ondes en ce mercato. Les dirigeants doivent en effet faire face à la réalité économique d’un club tel que Saint-Étienne, pas vraiment arrangée par la crise du COVID-19. De l’autre côté, Puel souhaiterait garder certains joueurs à forte valeur marchande comme Denis Bouanga, suivi selon nos informations par le Milan AC, mais également Wesley Fofana.

Milenkovic plutôt que Fofana pour le Milan AC