Mercato - Barcelone : Un gros deal en préparation... avec Guardiola ?

Publié le 9 septembre 2020 à 11h00 par A.C.

Le FC Barcelone et Manchester City, travailleraient actuellement à un échange de joueurs.

Le visage du FC Barcelone va changer, avec l’arrivée de Ronald Koeman. Le nouvel entraineur barcelonais a donné la liste de plusieurs partants et certains ont déjà plié bagages comme Ivan Rakitic, tandis que d’autres ne devraient pas tarder à le suivre, comme Luis Suarez et Arturo Vidal. Parmi les possibles partants, on retrouverait également Nelson Semedo. Il faut dire que depuis son arrivée en 2017 en provenance de Benfica, le latéral droit n’a jamais vraiment fait l’unanimité au Barça.

Semedo à City, Cancelo et Garcia à Barcelone