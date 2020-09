Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Cavani déjà tout trouvé ?

Publié le 9 septembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Meilleur buteur de l'histoire du PSG, Edinson Cavani quitte cet été la capitale. Après 7 ans au club, l'attaquant uruguayen laisse un vide. Un vide que pourrait combler le prometteur Arnaud Kalimuendo.

Arrivé en fin de contrat en juin dernier, Edinson Cavani a terminé son aventure au PSG. Son passage marquera à jamais le club parisien. Recruté en 2013 à Naples, l'international uruguayen a marqué 200 buts en sept saisons. De quoi devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Alors forcément, son départ ne sera pas facile à remplacer. Si Paris a payé l'option d'achat pour obtenir définitivement Mauro Icardi, son concurrent pourrait déjà être dans l'effectif.

Kalimuendo, le futur du PSG ?