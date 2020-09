Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle désillusion pour Cavani ?

Publié le 8 septembre 2020 à 13h15 par A.C.

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne semble pas près de retrouver un club.

Décidément, l’avenir d’Edinson Cavani tarde à se décider. Certains observateurs assuraient que l’attaquant allait crouler sous les offres après son départ du Paris Saint-Germain en juin dernier. Pourtant, plusieurs mois sont passés et Cavani n’a toujours pas de club. Récemment, Sky annonçait des discussions avec la Juventus, qui songeait à l’ancien du PSG comme alternative à Luis Suarez. Mais là encore, les choses semblent s’être gâtées...

Cavani aurait réclamé 12M€ par an à la Juventus !