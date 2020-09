Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ryad Boudebouz va jouer un drôle de tour à Claude Puel !

Publié le 8 septembre 2020 à 12h15 par A.M.

Bien qu'il fasse partie des joueurs poussé au départ par Claude Puel, Ryad Boudebouz compte bien s'imposer à l'ASSE malgré l'intérêt d'un club qatari.

Depuis l'ouverture du mercato, l'AS Saint-Etienne a été plutôt active, enrôlant quatre joueurs sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. C'est ainsi qu'Adil Aouchiche a débarqué libre après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG. Et l'arrivée du jeune joueur formé au sein du club de la capitale pousse au départ plusieurs joueurs cadres à savoir Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz. Les deux joueurs offensifs n'entrent plus dans les plans de Claude Puel qui souhaite également renflouer les caisses de l'ASSE grâce à ces ventes et alléger la masse salariale.

Boudebouz ne veut pas quitter l'ASSE