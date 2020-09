Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Aouar totalement relancé par Zidane ?

Publié le 10 septembre 2020 à 18h45 par B.C.

Alors qu'Houssem Aouar est surveillé de près par le PSG, le Real Madrid apprécierait également les qualités du joueur de l'OL.

En l'absence de compétition européenne cette saison, plusieurs joueurs majeurs de l'Olympique Lyonnais pourraient plier bagage avant la fin du mercato estival, à l'instar d'Houssem Aouar. Le milieu de terrain est très convoité sur le marché comme l'a confirmé cette semaine Juninho sur RMC . Arsenal, Manchester City et la Juventus seraient sur le coup, tout comme le PSG. Le 10 Sport vous avait révélé dès le mois de janvier que le club de la capitale appréciait les qualités d'Houssem Aouar, en particulier l'état-major qatari. Mais il ne sera pas facile de mettre la main sur le joueur de 22 ans, d'autant qu'un autre mastodonte européen pourrait se lancer sur ses traces.

Le Real Madrid prêt à se positionner sur Aouar ?