Mercato - Barcelone : Le tarif est fixé pour cette pépite de Guardiola !

Publié le 10 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un renfort en défense centrale, le Barça s’est penché sur Éric Garcia. En fin de contrat la saison prochaine à Manchester City, l’ancien de la Masia pourrait débarquer gratuitement en Catalogne la saison prochaine.

L’opération renouvellement se poursuit au FC Barcelone ! Ronald Koeman continue à construire son effectif pas à pas, et le technicien néerlandais a demandé à sa direction des renforts dans tous les secteurs. Georginio Wijnaldum est attendu au milieu de terrain, Memphis Depay annoncé avec insistance en attaque… Et en défense, les dirigeants catalans planchent sur deux dossiers, ceux de Stefan De Vrij et d’Éric Garcia, sous contrat à Manchester City. Et si les négociations pour le défenseur de l’Inter Milan avancent bien, celles pour le jeune espagnol, passé par la Masia, pourraient prendre une tournure favorable pour les Blaugranas.

City réclame 30M€ pour Garcia