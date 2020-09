Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait tenté un énorme coup avec Vidal !

Publié le 10 septembre 2020 à 1h00 par A.D.

Le Barça aurait fait du recrutement de Stefan de Vrij l'une de ses priorités pour cet été. Alors qu'Arturo Vidal serait de plus en plus proche de l'Inter, la direction catalane aurait tenté de négocier un échange avec le défenseur néerlandais, sans succès.

Le Barça s'activerait pour se renouveler, tant au niveau de son effectif que de son organigramme. Pour entrer dans une nouvelle ère, le club catalan s'est déjà séparé de Quique Setién, Eric Abidal et Ivan Rakitic. Côté arrivée, le club catalan a nommé Ronald Koeman et Ramon Planes pour prendre la succession de son entraineur et de son secrétaire technique. Toutefois, le FC Barcelone ne compte pas en rester là. En effet, comme Marca l'a révélé ce mardi, l'écurie blaugrana aurait identifié ses cibles prioritaires pour cet été. Si en attaque, le Barça serait sur les rangs de Lautaro Martinez, en défense, les priorités seraient Eric Garcia et Stefan de Vrij. Et en ce qui concerne le Néerlandais, le club catalan aurait tenté de réaliser une opération colossale.

Un échange entre Arturo Vidal et Stefan de Vrij ?