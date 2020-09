Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lionel Messi, Pep Guardiola craint… le PSG !

Publié le 9 septembre 2020 à 21h00 par T.M.

Si Lionel Messi a fait le choix de rester au FC Barcelone, il pourrait toutefois être libre l’été prochain. Et alors que Manchester City devrait revenir à la charge, le PSG ferait visiblement peur…

Le feuilleton Lionel Messi est encore loin d’être terminé. Alors que l’Argentin a annoncé qu’il resterait à Barcelone pour cette saison, la question est désormais de savoir ce qu’il fera l’été prochain. En effet, le joueur du Barça n’a plus qu’un an de contrat et il pourrait donc être libre en 2021 s’il ne prolonge pas d’ici là. De quoi forcément intéresser les plus grandes écuries européennes Après avoir proposé 220M€, bonus compris, pour Messi cet été, Manchester City va forcément rester attentif à ce qui se passera pour le numéro 10 de Ronald Koeman. Mais les Citizens ne devraient pas être les seuls à être à l’affût et Pep Guardiola en serait bien conscient.

Attention au PSG ?