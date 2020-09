Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sur un fil dans le dossier Messi...

Publié le 9 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Contrairement aux apparences, Lionel Messi garde la main sur son avenir. Explication.

Ces dernières heures, les médias espagnols ont fait le point sur la situation de Lionel Messi, qui - pour l’instant – reste contre sa volonté à Barcelone. Selon les informations de Sport, Ronald Koeman se serait de nouveau entretenu avec Lionel Messi, après l’annonce de la star argentine. Les deux hommes auraient évoqué le sujet et le nouvel entraîneur du Barça aurait fait savoir qu’il attendait de Messi une implication totale, quand bien même il décidait de ne pas prolonger et d’aller au bout de son contrat.

Au final, c’est Messi qui a les clés…

Derrière cette exigence fixée par l’entraîneur, le Barça tente de garder la main et de dicter son timing à sa star. Mais la réalité est bien différente : la position du club blaugrana, totalement exsangue financièrement, est très fragile et elle pourrait rapidement devenir intenable si jamais Messi se laissait rattraper par la mauvaise humeur de celui qui est resté contraint et forcé. Malgré les gesticulations du Barça, un élément apparait au final clair : c’est Lionel Messi qui a les clés. Le FC Barcelone n’est pas assez solide pour résister si Messi décidait de maintenir au quotidien la pression sur sa direction…