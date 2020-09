Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Koeman... Antoine Griezmann ne se pose plus de questions !

Publié le 9 septembre 2020 à 12h30 par A.M. mis à jour le 9 septembre 2020 à 12h36

Invité à commenter sa situation délicate au FC Barcelone, Antoine Griezmann reconnait avoir vécu une première saison délicate en Catalogne, mais affiche son impatience à l'idée de débuter un nouvel exercice aux côtés de Lionel Messi et Ronald Koeman.

L'été dernier, Antoine Griezmann rejoignait le FC Barcelone avec de grandes ambitions suite à son transfert à 120M€. Cependant, sa première saison est un échec. Son association avec Lionel Messi a régulièrement été pointée du doigt, tout comme son utilisation sur le terrain puisqu'il a régulièrement évolué dans le couloir gauche de l'attaque du Barça. Et à en croire son ancien conseiller Eric Olhats, le Champion du monde a souffert de cette situation au point d'envisager un départ : « Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir parce qu’il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Et puis il y a eu tout ce que l’on sait. » Eric Olhats fait bien évidemment référence au feuilleton Messi. Il faut dire qu'un départ de La Pulga aurait pu offrir plus de liberté à Antoine Griezmann, mais le sextuple Ballon d'Or a été contraint de revoir ses plans, et d'honorer au moins sa dernière année de contrat.

Griezmann n'a aucun problème avec Messi...

Cela peut donc changer beaucoup de choses dans l'esprit d'Antoine Griezmann qui se voyait peut-être déjà devenir le leader de l'attaque du FC Barcelone. Toutefois, interrogé par M6, le Français assure qu'avec ou sans Lionel Messi, son avenir s'inscrit au Barça : « Je ne sais pas pourquoi les gens inventent des destinations pour voir si un jour ils vont tomber juste. Mais je suis très bien là-bas, je sais que j'ai la confiance du club et du coach donc je suis bien . » Et pour cette nouvelle saison, Antoine Griezmann entend bien également former un duo de choc avec Lionel Messi. « Oui ça se passe bien. On s'entend très bien en dehors du terrain. Après, c'est comme avec Kylian (Mbappé), je ne trouvais pas les passes et j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour le trouver. Mais ça va venir avec Léo. J'ai hâte d'y arriver et de prendre du plaisir », ajoute-t-il.

... et hâte de rencontrer Koeman