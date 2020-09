Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Faut-il s’attendre à un départ de Griezmann ? La réponse

Publié le 8 septembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Avec le maintien de Messi à Barcelone, l’heure du départ va-t-elle sonner pour Griezmann ? Analyse.

Ces dernières heures, les médias catalans ont évoqué l’avenir d’Antoine Griezmann, assurant qu’à la faveur du changement d’entraîneur et de l’intronisation de Ronald Koeman sur le banc de touche, l’attaquant français était rasséréné et qu’il ne comptait pas partir, malgré des marques d’intérêt appuyés de clubs anglais ces derniers temps.

Plus la même situation

A l’analyse, le choix de Griezmann apparaît aujourd’hui tout à fait logique. Compte tenu de l’état de la relation entre Messi et le FC Barcelone, toute prolongation de l’attaquant argentin paraît aujourd’hui improbable, et assurément, le club apparaît désormais beaucoup plus libre de ses choix en matière de recrutement. En conséquence, le contexte entourant Griezmann sera fatalement moins lourd, la balance des pouvoir s’étant rééquilibrée. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Ronald Koeman a rencontré Griezmann dès son intronisation pour lui assurer qu’il occupait une position centrale dans son projet. Dans ces conditions, le choix du Français de rester apparaît tout à fait logique. Son départ n’est plus à attendre cet été.