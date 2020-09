Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une avancée majeure dans l'opération Memphis Depay ?

Publié le 10 septembre 2020 à 11h30 par B.C. mis à jour le 10 septembre 2020 à 11h41

Dans le viseur du FC Barcelone, Memphis Depay serait tout proche d'un accord avec l'écurie catalane. Le départ du capitaine de l'OL semble ainsi prendre forme...

Arrivé au FC Barcelone il y a quelques semaines, Ronald Koeman a la lourde mission de relancer un club qui perd un peu plus de sa superbe au fil des années. L'humiliation subie contre le Bayern Munich (8-2) a été le revers de trop pour la direction, pointée du doigt par les supporters, qui a décidé de procéder à de nombreux changements. Plusieurs joueurs devraient donc être poussés vers la sortie après Ivan Rakitic, à l'instar de Luis Suarez, Samuel Umtiti ou Arturo Vidal. Pour se renforcer, Ronald Koeman ne cache pas son envie « d'hollandiser » l'effectif du Barça puisque l'ancien sélectionneur des Pays-Boas a coché les noms de Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Le capitaine de l'OL ne dispose plus que d'une année de contrat avec son club, de quoi placer les Blaugrana en position de force dans ce dossier. Un intérêt qui ne laisse pas indifférent le joueur.

Un accord entre Memphis Depay et le Barça ?

Ces derniers mois, Memphis Depay a en effet affiché à plusieurs reprises son envie de rejoindre un club plus important que l'Olympique Lyonnais. Interrogé au micro de NOS cette semaine, l'attaquant de 26 ans a confirmé qu'il avait des courtisans sur le marché. « Nous allons voir ce qu'il va se passer. Demain (ce mardi, ndlr), je vais parler avec le club (Lyon). Je sais qu'il y a des intérêts mais je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas encore beaucoup parlé avec mon agent », confiait Memphis, également dans le viseur du PSG, de l'AC Milan et du Borussia Dortmund. Cependant, l'ancien de Manchester United semble bien décidé à rejoindre Ronald Koeman. Ce jeudi, France Football annonce que Memphis Depay et le Barça seraient très proches d'un accord contractuel. Une révélation peu surprenante puisque le journaliste italien Fabrizio Romano annonçait de son côté mercredi que l'accord avait déjà été trouvé entre les deux parties. Cependant, Romano et France Football s'accordent sur le fait que rien n'est décidé entre le Barça et l'OL. Mais cela ne devrait être qu'une question de temps.

L'OL prêt à ouvrir la porte à Memphis ?