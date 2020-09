Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros dilemme pour le Barça avec Memphis Depay ?

Publié le 10 septembre 2020 à 10h30 par B.C.

Annoncé comme la priorité de Ronald Koeman pour renforcer le secteur offensif du FC Barcelone, Memphis Depay ne ferait pas l'unanimité au sein du club.

À une année de la fin de son contrat, Memphis Depay est dans le flou pour son avenir. L'attaquant néerlandais est en effet dans le viseur de son ancien sélectionneur Ronald Koeman, désormais à la tête du FC Barcelone. Au sein de l'OL, on ne verrait pas d'un mauvais œil le départ de Memphis Depay, réticent à l'idée de prolonger et qui disposerait déjà d'un accord contractuel avec le Barça, mais le dossier est encore loin d'être bouclé. En conférence de presse ce mercredi, Rudi Garcia a indiqué que l'Olympique Lyonnais n'avait reçu aucune offre pour son capitaine, et pour cause...

L'arrivée de Memphis au cœur des doutes