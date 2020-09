Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garcia met les choses au clair pour Memphis Depay !

Publié le 9 septembre 2020 à 19h00 par A.D.

En pleine révolution, le FC Barcelone voudrait miser sur Memphis Depay pour renforcer l'attaque de Ronald Koeman. Interrogé sur l'avenir de son attaquant néerlandais, Rudi Garcia a révélé qu'il n'y avait toujours aucune offre.

Partira, ne partira pas ? Memphis Depay serait totalement dans le flou quant à son avenir. Alors qu'il a pris la succession de Quique Setién au FC Barcelone, Ronald Koeman voudrait s'attacher les services de l'attaquant de l'OL cet été. Toutefois, le nouvel entraineur du Barça ne serait toujours pas passé à l'action. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Rudi Garcia a lâché ses vérités sur le dossier Memphis Depay.

«Il n'y a aucune offre pour l'instant»