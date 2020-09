Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez démonte les rumeurs sur son transfert !

Publié le 9 septembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Alors que les rumeurs fusent quant à un entraînement à l’écart du groupe jusqu’à que son transfert soit réglé à la Juventus ou peut-être à l’Atletico, Luis Suarez a habilement descendu les spéculations ce mercredi.

Après six saisons couronnées de succès dans son ensemble, l’aventure blaugrana de Luis Suarez semble toucher à sa fin. En effet, depuis la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone le 19 août dernier, certains profils ne seraient plus appréciés par le technicien néerlandais. Luis Suarez et Arturo Vidal seraient amenés à aller voir ailleurs et leurs avenirs pourraient s’écrire du côté de la Juventus pour l’Uruguayen et de l’Inter pour le Chilien. Les spéculations se succèdent ces derniers temps dans ces dossiers.

L’entraînement personnel, l’offre de l’Atletico, Suarez descend les rumeurs