Mercato - Barcelone : Griezmann interpelle Koeman et Messi !

Publié le 10 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il ait connu une saison délicate au FC Barcelone, Antoine Griezmann semble très motivé à l'idée d'entament son deuxième exercice au sein du club catalan.

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'Antoine Griezmann a connu une première saison délicate au FC Barcelone. Recruté pour 120M€, le Français a eu dû mal à s'imposer au Barça et son entente avec Lionel Messi a régulièrement été pointée du doigt. Cependant, il ne compte pas pour autant partir comme il l'a confié au micro de M6 : « Je ne sais pas pourquoi les gens inventent des destinations pour voir si un jour ils vont tomber juste. Mais je suis très bien là-bas, je sais que j'ai la confiance du club et du coach donc je suis bien . » Et visiblement, il a même hâte de retrouver ses coéquipiers, y compris Lionel Messi.

Griezmann tourné vers l'avenir... avec le Barça