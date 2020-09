Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est loin d’être seul pour El Shaarawy !

Publié le 10 septembre 2020 à 19h15 par T.M.

A la recherche également d’un renfort offensif, Leonardo serait notamment intéressé par une arrivée de Stephan El Shaarawy au PSG. Mais d’autres clubs seraient également sur le coup pour l’international français.

Aujourd’hui en Chine, au Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy pourrait bien faire son retour en Europe. L’ancien joueur du Milan AC et de l’AS Rome pourrait d’ailleurs retrouver la Ligue 1 après son passage à l’AS Monaco. En effet, selon les informations de Téléfoot , l’international italien de 27 ans serait dans les petits papiers de Leonardo pour renforcer le secteur offensif du PSG. Alors que Choupo-Moting pourrait prochainement signer un nouveau contrat avec le club de la capitale, Thomas Tuchel pourrait donc enregistrer une autre arrivée en attaque avec El Shaarawy. Mais pour s’offrir le joueur du Shanghai Shenhua, Leonardo devrait être très convaincant.

Une grosse concurrence !