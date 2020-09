Foot - Mercato - OM

Mercato : Longoria prépare un gros rebondissement pour le futur attaquant de l'OM !

Publié le 10 septembre 2020 à 16h30 par A.M.

Depuis plusieurs semaines, l'Olympique de Marseille est en quête d'un attaquant. Mais alors que le profil recherché semblait être celui d'un jeune prometteur accessible financièrement, Pablo Longoria aurait revu ses plans et pourrait plutôt tenter de dénicher un prêt avec option d'achat.

D'ici le 5 octobre, l'Olympique de Marseille cherchera à dénicher un attaquant. Après avoir renforcé trois des quatre postes ciblés avec les arrivées libres de Pape Gueye et Yuto Nagatomo, mais également le prêt de Leonardo Balerdi, l'OM souhaite désormais investir pour recruter un avant-centre afin de concurrence Dario Benedetto. « On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget », confiait ainsi Pablo Longoria à ce sujet. L'OM disposerait d'une enveloppe comprise entre 7 et 10M€ pour recruter un attaquant dont le profil attendu est celui d'un jeune joueur prometteur capable de concurrencer le buteur argentin et avec lequel une plus-value à la revente est attendue d'ici les deux prochaines saisons. Dans cette optique, les noms de Lucas Da Cunha (Stade Rennais), Andi Zeqiri (Lausanne-Sport), El Bilal Touré (Stade de Reims) ou encore José Juan Macias (Chivas) ont récemment circulé.

Un prêt avec option d'achat étudié pour l'arrivée d'un attaquant ?