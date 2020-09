Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien tenté un gros coup... au Real Madrid !

Publié le 10 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif à moindre coût, l'Olympique de Marseille explore le marché et cherche une opportunité. C'est dans cette optique que Pablo Longoria a tenté d'obtenir le prêt de Mariano Diaz.

Le recrutement de l'Olympique de Marseille est jusqu'ici plutôt réussi. Et pour cause, malgré les grandes difficultés financières du club, André Villas-Boas a déjà obtenu trois des quatre renforts qu'il attendait, le tout sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. En effet, Pape Gueye et Yuto Nagatomo ont débarqué libre tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Désormais, l'entraîneur de l'OM attend un renfort offensif afin de concurrencer Dario Benedetto. Et pour ce poste, Pablo Longoria disposerait même d'une petite enveloppe comprise entre 7 et 10M€.

L'OM a tenté le coup pour Mariano