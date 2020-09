Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte s’ouvrirait pour cette piste de Longoria, mais...

Publié le 10 septembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Intéressé par l'espoir de Rennes, Lucas Da Cunha, l'OM pourrait croire en ses chances. Mais il faudrait également faire avec une grosses concurrence.

Actuellement concentré sur le dossier de l'attaquant, l'OM ne dira toutefois pas non à une bonne opportunité sur le marché des transferts. Et pour cela, Pablo Longoria regarderait notamment du côté de Rennes. En effet, selon les dernières informations, des renseignements auraient été pris pour Lucas Da Cunha. A 19 ans, le milieu offensif appartient donc au club breton, mais alors que le joueur n'a plus qu'un an de contrat, les deux parties n'arriveraient pas à se mettre d'accord pour une prolongation de contrat. Une belle opportunité pour l'OM et la porte pourrait bel et bien s'ouvrir pour Da Cunha...

Une concurrence de taille pour Da Cunha ?