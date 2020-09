Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid à fond sur une piste de Leonardo ?

Publié le 11 septembre 2020 à 0h45 par La rédaction

En quête d’un successeur à Thiago Silva, le PSG s’est penché sur le dossier Upamecano. Alors que les négociations semblent compliquées, un nouveau prétendant de renom s’intéresse à la pépite de Leipzig.

La recherche d’un défenseur central se poursuit du côté du PSG ! Comme révélé par Le 10 sport.com, Leonardo a exploré la piste qui mène à Dayot Upamecano, le défenseur central du RB Leipzig. Mais avec la prolongation de ce dernier jusqu’en juin 2023, le dossier semble s’être corsé, et un transfert serait plus envisageable pour l’intersaison 2021. Tout juste revenu de ses deux premières sélections avec l’Équipe de France, où le natif d’Évreux a joué l’intégralité des deux rencontres, inscrivant même un but contre la Croatie (4-2), il semblerait que ses prestations aient attiré le regard de Zinédine Zidane.

Le Real cible également Upamecano