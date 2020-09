Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane saurait déjà à quoi s’en tenir pour Riyad Mahrez !

Publié le 11 septembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid, Riyad Mahrez serait toutefois très loin de quitter Manchester City. Un coup dur pour Zinedine Zidane.

Après avoir engrangé près de 70 millions d’euros avec les nombreuses ventes, à la demande de Zinedine Zidane afin de dégraisser l’effectif, le Real Madrid songerait à s’activer dans le registre des arrivées. A moins d’un mois de la fin du mercato, les délais sont cours, et les joueurs disponibles ne sont pas nombreux. Cherchant à venir renforcer un milieu qui pourrait manquer de profondeur après les départs de James Rodriguez, Dani Ceballos ainsi que le possible départ de Gareth Bale, le Real Madrid ciblerait Riyad Mahrez. Ce jeudi, Foot Mercato annonçait que le Real Madrid aurait noué des contacts avec l'Algérien, et pourrait passer à l’action en cas de départ de l’international gallois. Un dossier qui pourrait s’avérer beaucoup plus compliqué que prévu.

Mahrez intransférable ?

Selon les informations de Nabil Djellit, Riyad Mahrez serait tout simplement intransférable à Manchester City. Alors que l’international algérien est sous contrat jusqu’en 2023, Pep Guardiola ne souhaiterait pas le perdre après avoir déjà vu Leroy Sané quitter le club plus tôt cet été. Si Florentino Perez avait prévenu les supporters madrilènes à ne pas s’attendre à des folies sur le mercato, notamment en raison de la crise du Covid-19, le Real Madrid pourrait bien n’enregistrer aucune arrivée.