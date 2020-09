Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s'active pour l'avenir d'Ansu Fati !

Publié le 10 septembre 2020 à 23h30 par A.D.

Engagé jusqu'en juin 2022 avec le Barça, Ansu Fati pourrait bientôt être récompensé de ses efforts. La direction catalane travaillerait actuellement pour prolonger sa pépite espagnole, lui offrir un meilleur salaire et faire passer sa clause libératoire à 400M€.

A seulement 17 ans, Ansu Fati a déjà une place importante au FC Barcelone et a honoré sa première sélection avec la Roja espagnole. Très performante depuis la saison dernière, la jeune pépite ne laisse pas insensible certains cadors européens. Malgré tout, Ansu Fati n'a d'yeux que pour le FC Barcelone et espère bien gravir les échelons dans l'effectif de Ronald Koeman. « Mon futur au Barça ? Je dois continuer à travailler avec humilité et tout peut arriver. Je vais continuer à travailler mais c'est le coach qui décide. Si l'occasion se présente, j'essaierai de la saisir » , avait-il confié mardi après Espagne-Ukraine (4-0). De son côté, le Barça est également déterminé à poursuivre son aventure avec Ansu Fati. Dans cette optique, la direction blaugrana s'activerait pour le prolonger.

Une clause à 400M€ pour Ansu Fati ?