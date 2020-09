Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay prêt à aller au bras de fer pour quitter l’OL ?

Publié le 10 septembre 2020 à 20h00 par A.C.

C’est toujours plus chaud pour Memphis Depay, star de l’Olympique Lyonnais annoncée toute proche du FC Barcelone.

La colonie néerlandaise du FC Barcelone pourrait s’agrandir. Arrivé au club, Ronald Koeman souhaiterait en effet recruter deux de ses compatriotes. Il s’agit de Georginio Wijnaldum de Liverpool et de Memphis Depay de l’Olympique Lyonnais. La particularité de ces joueurs est d’ailleurs qu’ils sont tous les deux en fin de contrat. Pour l’attaquant de l’OL, France Football a annoncé ce jeudi qu’un accord contractuel serait tout proche d’être trouvé, avec Jean-Michel Aulas et plus récemment Juninho, qui ne se sont pas opposés à son départ.

Depay pousse pour quitter l'OL, mais...

D’après les informations de Fabrizio Romano, un accord aurait déjà été trouvé entre le FC Barcelone et Memphis Depay. Ce dernier pousserait pour quitter l’Olympique Lyonnais et donc rejoindre Ronald Koeman au Barça, un club qu’il aimerait beaucoup rejoindre. Le journaliste italien précise toutefois qu’aucune offre concrète ne serait encore arrivée sur le bureau de l’OL, mais cela pourrait bientôt changer avec le départ d’un ou plusieurs joueurs du Barça, comme Luis Suarez et Arturo Vidal.