Mercato - Barcelone : Memphis Depay en approche ? Le Barça répond !

Publié le 10 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Alors qu'un accord avec Memphis Depay a été annoncé ces dernières heures, le FC Barcelone réagit à cette information et nie en bloc pour l'attaquant néerlandais de l'OL.

La révolution néerlandaise prend forme au FC Barcelone. Après la nomination de Ronald Koeman au poste d'entraîneur, deux Oranjes pourraient rejoindre les rangs blaugrana . Arturo Vidal mis à l'écart, c'est Georginio Wijnaldum qui pourrait prendre sa place au milieu. En attaque, la piste de Memphis Depay est privilégiée pour pallier un départ de Luis Suarez. D'autant que selon selon la presse italienne, un accord aurait déjà été trouvé entre l'attaquant de l'OL et Barcelone.

« Ce n'est pas vrai »