Mercato - OL : Benzema, Umtiti... Juninho se met à rêver !

Publié le 10 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Très ambitieux cet été, Juninho affiche sa volonté de voir revenir à l'OL des joueurs qui ont marqué l'histoire des Gones à l'image de Samuel Umtiti et Karim Benzema.

Invité de Top of the foot sur RMC Sport , Juninho a fait le point sur les dossiers chauds de l'OL. Et le directeur sportif des Gones a notamment évoqué l'éventualité de rapatrier Samuel Umtiti dont le nom a été évoqué dans une éventuelle transaction avec Memphis Depay : « Umtiti ? Ce n’est pas notre niveau de contrat. Ce n’est pas pour nous aujourd’hui. On ne peut pas payer son salaire. Sauf si le joueur fait un effort, veut un contrat plus long, s’il veut revenir à la maison, je vais le chercher tout de suite ». Et ce n'est pas tout puisque Juninho a également ouvert la porte à un retour de Karim Benzema.

Juninho rêve d'un retour de Benzema