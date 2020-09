Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema est attendu à l’OL !

Publié le 9 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait déjà avoir à portée de main son prochain challenge.

Formé à l’OL où il a fait ses classes et ses premiers pas dans le monde professionnel, Karim Benzema est aujourd’hui un joueur incontournable du Real Madrid où il a déjà laissé son empreinte dans l’histoire du club par ses buts et ses trophées remportés. Cependant, toutes bonnes choses ont une fin et l’aventure merengue du Français pourrait connaître son dénouement en juin 2022, moment où son contrat sera arrivé à expiration. À 34 ans, Benzema pourrait alors revenir là où tout a commencé à l’OL. C’est du moins le souhait du directeur sportif.

« On attend le bon moment pour mettre le projet sur la table »