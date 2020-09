Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce remplaçant de Tuchel qui fait passer un message fort sur son avenir !

Publié le 9 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il fait l'objet d'un intérêt du Celtic Glasgow, Mitchel Bakker s'est montré catégorique au sujet de son avenir, il ne compte pas quitter le PSG.

Arrivé libre l'été dernier, Mitchel Bakker a rarement eu l'occasion de jouer la saison dernière. Et pour cause, à son poste, il est barré par la concurrence de Layvin Kurzawa et Juan Bernat. Malgré tout, il a tout de même eu l'opportunité de se distinguer puisqu'il était titulaire lors des deux finales de coupe contre l'ASSE puis l'OL. Et visiblement, il a tapé dans l’œil du Celtic Glasgow qui aurait tenté d'obtenir son prêt et prévoirait de revenir à la charge, mais Mitchel Bakker ne veut pas entendre parler d'un départ.

Bakker veut rester