Mercato - Real Madrid : L’OL se tient prêt pour lancer l’opération Karim Benzema !

Alors que Karim Benzema fait aujourd’hui le bonheur du Real Madrid, du côté de l’OL, on se tient prêt pour tenter de le rapatrier comme l’a révélé Juninho.

Au Real Madrid, on a enfin digéré le départ de Cristiano Ronaldo, notamment grâce à un très grand Karim Benzema. En effet, la saison dernière, le buteur de Zinedine Zidane a porté la Casa Blanca, réalisant certainement la meilleure saison de sa carrière. A 32 ans, l’international français a encore quelques belles années devant lui. Mais finira-t-il sa carrière sous le maillot du Real Madrid ? Forcément, on en rêve chez les Merengue, mais du côté de l’OL, on désire également rapatrier l’enfant du club. Formé chez les Gones, Benzema s’y est révélé entre 2005 et 2009. Et aujourd’hui, sur les bords du Rhône, on rêve d’un retour de KB9.

« C’est un rêve pour nous »