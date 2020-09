Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisse pour Julian Draxler !

Publié le 8 septembre 2020 à 20h45 par Th.B.

Dans le viseur du Bayer Leverkusen, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, ou encore de Leeds United, Julian Draxler pourrait troquer la tunique du PSG pour celle… d’Arsenal !

Depuis les arrivées successives de Neymar et de Kylian Mbappé à l’été 2017, l’importance de Julian Draxler a diminué au PSG et son statut a changé. Un temps titulaire indiscutable, l’international allemand est devenu un joker de luxe, et particulièrement depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2021, Julian Draxler ne devrait pas s’éterniser au sein du club de la capitale, la direction souhaitant se séparer de lui. Le10sport.com vous a d’ailleurs dévoilé lundi que le Bayer Leverkusen s’était joint à la course à la signature du milieu offensif du PSG alors que le Borussia Dortmund et le Hertha Berlin étaient déjà présents.

Un avenir en l’Angleterre pour Draxler ?