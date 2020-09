Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marcelo Bielsa tente un gros coup au PSG !

Publié le 8 septembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Entraîneur de Leeds qui a été promu en Premier League, Marcelo Bielsa se serait penché sur le profil de Julian Draxler que le PSG aimerait vendre d’ici la fin du mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Julian Draxler ne se fait pas d’illusion. Pour ZDF , l’international allemand a reconnu ces dernières heures que le PSG ne le laisserait pas partir libre l’été prochain. Ainsi, une vente est escomptée. Et pourquoi pas d’ici la fin du mercato, programmée pour le 5 octobre prochain ? Le10sport.com vous a révélé en exclusivité lundi que le Bayer Leverkusen était dans le coup. Mais une nouvelle expérience en Angleterre pourrait se dessiner pour Draxler.

Leeds tenterait le tout pour le tout pour Draxler, mais…