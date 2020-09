Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour l'avenir de Juan Bernat ?

Publié le 8 septembre 2020 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Juan Bernat serait en discussion avec le PSG pour prolonger. Toutefois, les deux parties peineraient à trouver un accord salarial.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Juan Bernat serait dans une situation compliquée au PSG. Alors qu'il négocierait un nouveau contrat, le latéral gauche espagnol aurait du mal à trouver un terrain d'entente avec sa direction. Malgré tout, Juan Bernat avait tenu à se montrer rassurant quant à son avenir lors d'un entretien accordé à Radio Marca . « Mon rôle au PSG ? Je joue beaucoup depuis deux ans et c'est ce que je voulais. Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J'aimerais y rester (au PSG) encore plusieurs années. Le club a un très grand projet et il continue à se développer », avait-il confié il y a un peu plus d'une semaine.

Des négociations toujours compliquées entre le PSG et Bernat ?