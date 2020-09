Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi est-il vraiment terminé ?

Publié le 8 septembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Le contexte reste très compliqué dans le dossier Messi et il est loin d’être certain que le FC Barcelone parvienne à tenir sa position actuelle. Analyse…

En fin de semaine dernière, devant la fermeté du président Bartomeu, qui s’arc-boutait sur la dernière année de contrat de la star en refusant toute négociation pour son départ, Lionel Messi a annoncé qu’il resterait à Barcelone, refusant de partir en justice contre son club pour obtenir la validation de sa clause de sortie libre. Pour autant, est-ce la fin du feuilleton ?

La position du Barça est-elle tenable ?