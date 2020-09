Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur le feuilleton Messi !

Publié le 8 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Actuel vice-président de l’Inter Milan, Javier Zanetti est revenu sur l'intérêt annoncé des Nerazzurri au moment des envies de départ de Lionel Messi au FC Barcelone.

Après plusieurs semaines de négociations, de rumeurs et de déclarations, le feuilleton Messi a pris fin la semaine dernière avec la décision de l’Argentin de rester au FC Barcelone cette saison afin de ne pas aller en justice avec son club de toujours. Avant d’annoncer sa décision de ne plus partir, trois clubs semblaient favoris pour accueillir le sextuple Ballon d’Or : le PSG, confirmé par Leonardo ce dimanche, Manchester City, qui apparaissait comme favori grâce à la présence de Pep Guardiola à la tête de l’équipe, et l’Inter Milan, pour qui des rumeurs existaient depuis plusieurs mois sur une volonté d’attirer le natif de Rosario. Toutefois, Javier Zanetti s’est rapidement rendu à l’évidence concernant l’international argentin.

« Il est juste que Messi continue à Barcelone »