Mercato - PSG : Ces dernières révélations dans le dossier Houssem Aouar

Publié le 8 septembre 2020 à 17h45 par T.M.

Sur le départ de l’OL, Houssem Aouar suscite notamment l’intérêt d’Arsenal. Toutefois, pour le moment, les Gunners n’auraient pas encore passé la vitesse supérieure après un premier échec dans ce dossier.

Si Houssem Aouar est toujours un joueur de l’OL à l’heure actuelle, cela ne devrait plus être le cas prochainement. En effet, le protégé de Rudi Garcia dispose d’un bon de sortie et les prétendants sont nombreux pour le récupérer. Alors que le PSG garde notamment un oeil sur Aouar, Le 10 Sport vous avait notamment révélé que le Lyonnais regardait plutôt du côté de la Juventus pour son avenir. Mais il faut également faire attention à la Premier League où Manchester City et Arsenal seraient également à l’affût. Comme le révèle Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC , Mikel Arteta apprécierait grandement le profil d’Houssem Aouar. Néanmoins, son arrivée à l’Emirates Stadium serait encore loin d’être actée.

Un dossier en stand-by ?

Ce mardi, Mohamed Bouhafsi a ainsi fait un point le dossier Houssem Aouar/Arsenal. Et visiblement, cela serait actuellement au point mort pour le club londonien. En effet, des contacts auraient été noués il y a quelques semaines et une offre aurait même été formulée, celle-ci comprenant un chèque et Matteo Guendouzi. Alors que Jean-Michel Aulas a recalé Arsenal, cela n’aurait pas avancé depuis, les Gunners n’ayant pas renoué le contact. A voir comment cela évoluera dans les prochaines semaines alors que le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain.