Mercato - PSG : Leonardo a une grande idée pour Alphonse Areola !

Publié le 8 septembre 2020 à 17h30 par T.M.

Revenu d’un prêt d’une saison au Real Madrid, Alphonse Areola va rapidement quitter à nouveau le PSG, sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif. Alors que la destination du champion du monde reste également encore à déterminer, Leonardo aurait visiblement une idée derrière la tête.

L’été dernier, le retour de Leonardo au PSG a notamment fait une victime en la personne d’Alphonse Areola. En effet, le Brésilien est venu résoudre le problème des gardiens dans la capitale en recrutant Keylor Navas. Ne voulant pas rester dans l’ombre du Costaricien, le champion du monde a été prêté la saison dernière au Real Madrid. Apparu à quelques reprises dans l’équipe de Zinedine Zidane, Areola a finalement été renvoyé au PSG. Mais ce retour devrait être bref. En effet, alors que Sergio Rico a définitivement été acheté par les champions de France, il n’y a plus de place pour le portier de 27 ans. Un nouveau départ se profile donc, que ce soit en prêt ou par le biais d’un transfert définitif. Et Leonardo l’a confirmé, il cherche une solution : « On cherche une solution. Je pense qu'on va la trouver et ce sera bien pour tout le monde ».

Quelle destination pour Areola ?

Déjà passé par le PSG, le Real Madrid, le RC Lens, Bastia et Villarreal, Alphonse Areola va donc découvrir un nouveau club pour cette saison 2020-2021. Mais lequel ? Alors que l’international français perçoit un énorme salaire, cela ferme forcément certaines portes. Il n’empêche toutefois que certaines pistes existent. Comme Le 10 Sport vous l’a dernièrement révélé, Rennes pense notamment à Areola en cas de départ d’Edouard Mendy vers Chelsea. Les Blues qui ont également des vues sur le portier du PSG, lui qui serait très intéressé à l’idée de débarquer à Angleterre, et notamment à Londres où il a récemment acquis un bien immobilier. Ce mardi, une nouvelle piste a d’ailleurs été révélé et elle pourrait plaire à Alphonse Areola puisque Fulham, situé dans la capitale anglaise, serait intéressé.

Le plan de Leonardo